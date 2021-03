Roma-Shakhtar diretta tv: presa la decisione

Si avvicina il giorno di Roma-Shakhtar, match d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Si giocherà giovedì 11 marzo alle 21.

Un match, inutile dirlo, di grande importanza per la squadra di Paulo Fonseca, grande ex di turno. La Roma vuole arrivare in fondo a questo torneo ed è consapevole che per farlo dovrà vedersela contro squadre forti ed attrezzate come quella ucraina. Che è ormai da anni nel giro del calcio che conta e che può vantare tanti elementi di spessore nel suo organico. Grande l’attesa anche da parte dei tifosi, che non potendo presenziare sugli spalti dell’Olimpico sono pronti a supportare i loro beniamini davanti al teleschermo.

Roma-Shakhtar in chiaro su TV8

Come si legge sul sito di TV8, sarà proprio Roma-Shakhtar la partita di Europa League che questa volta verrà trasmessa anche in chiaro a partire dalle 20.30. Sicuramente una buona notizia per i supporters giallorossi, che potranno vedere all’opera Mkhitaryan e compagni in questo delicato incontro. Questa dunque la decisione presa, con l’altra italiana impegnata in Europa League, ovvero il Milan, che probabilmente sarà trasmesso in chiaro nel match di ritorno. In questi ottavi i rossoneri hanno in programma un doppio confronto con il Manchester United. Primo round però in Inghilterra.