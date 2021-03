Roma-Shakhtar Donetsk, le ultime da Trigoria: altro rientro in gruppo importante per l’allenatore Paulo Fonseca.

Si avvicina l’importante appuntamento con l’andata degli ottavi di finale di Europa League in cui la Roma affronterà lo Shakhtar Donetsk. Una partita sicuramente speciale per l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca, plurivincente in carriera sulla panchina della squadra ucraina. Un avversario che la formazione capitolina avrebbe evitato volentieri, considerato lo spessore tecnico di una rosa infarcita di calciatori brasiliani di grande qualità. L’Europa League rimane però un obiettivo importante per il club e c’è tanta voglia di arrivare fino in fondo. In attesa di capire quale sarà l’undici titolare che Fonseca schiererà ci sono buone notizie per lui.

Roma, anhce Ibanez rientra parzialmente in gruppo

Dopo il rientro in gruppo di Calafiori, oggi c’è stato anche il rientro parziale in gruppo di Roger Ibanez. Il calciatore brasiliano ha smaltito il problema muscolare occorsogli nelle ultime settimane ed è tornato a lavorare insieme ai compagni. Sembra molto difficile che possa essere già in campo contro lo Shakhtar, ad ogni modo il suo recupero è una buona notizia per un reparto, quello difensivo, che ha vissuto una fase di vera e propria emergenza. Ancora lavoro individuale invece per Dzeko, Zaniolo e per Veretout. Per rivederli in campo bisognerà ancora attendere un po’.