La Roma per la prossima stagione potrebbe ricorrere al calciomercato per rinforzare l’attacco: occasione che arriva dalla Spagna

Quante cose da risolvere nella Roma in vista della prossima stagione. Una di queste sicuramente sarà la situazione legata a Edin Dzeko, bomber e ormai ex capitano giallorosso, che dopo la discussione con Paulo Fonseca in seguito della sconfitta con lo Spezia è finito a fare il secondo di Borja Mayoral in attacco.

Se a gennaio la cessione del bosniaco era stata molto vicina, a giugno potrebbe arrivare l’addio definitivo alla capitale. Così la Roma dovrà iniziare a lavorare sul calciomercato per cercare di trovare un degno erede del numero 9. Così l’occasione per Tiago Pinto potrebbe arrivare tra le fila proprio di un ex giallorosso, ovvero Monchi. Dal Siviglia potrebbe arrivare l’occasione giusta per l’attacco del futuro.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, il rinnovo non arriva: Pinto pronto all’assalto

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, sirene sudamericane per Pastore

Calciomercato Roma, Siviglia costretto a vendere: occasione En-Nesyri

Le occasioni in Europa sicuramente non mancano per trovare un attaccante, e proprio da qui la Roma potrebbe trovare il nuovo bomber la prossima stagione. Infatti i giallorossi in estate potrebbero tornare sul mercato per rinforzare l’attacco, e l’occasione giusto potrebbe arrivare dalla Spagna.

Infatti, secondo quanto riportato dal noto sito spagnolo ‘Estadio Deportivo’, il Siviglia nel prossimo mercato estivo potrebbe essere costretto a cedere alcuni giocatori importanti che risanare le casse del club. L’uscita dalla Champions League agli ottavi di finale contro il Borussia Dortmund non ha rispettato i piani della società, che puntava ad arrivare almeno ai quarti di finale. Così la cessione di alcuni big potrebbe essere l’unica soluzione. Per questo motivo la Roma potrebbe mettere gli occhi sul bomber Youssef En-Nesyri, che sarebbe nella lista dei possibili partenti. In questa stagione l’attaccante marocchino ha collezionato 39 presenze tra Liga e coppe, mettendo a segno 19 reti. Il classe 1997 sarebbe valutato intorno ai 15-20 milioni, ma vista la situazione della società potrebbe partire anche per qualcosa di meno. Dunque un’occasione low cost per l’attacco della prossima stagione, in linea anche con i piani societari.