Calciomercato Roma, parte l’asta | Altre due squadre in corsa

La Roma è già al lavoro per il futuro e mette nel mirino un centrocampista in Francia: la concorrenza però si allarga

La stagione è ancora lunga e l’obiettivo della Roma è certamente arrivare tra le prime quattro in campionato così da tornare in Champions League. Inoltre anche nel cammino in Europa League si cercherà di arrivare il più lontano possibile, anche perché vincere la competizione sarebbe un altro modo per assicurarsi la partecipazione alla più ambita coppa europea.

Dunque anche se mancano poco meno di tre mesi alla fine della stagione, Tiago Pinto e la società romanista sono già al lavoro per portare rinforzi nella capitale nella capitale. Questa volta a finire nel mirino della Roma è Romain Faivre, centrocampista classe 1998 di proprietà del Brest. Sulle sue tracce però non ci sarebbero solo i giallorossi. Spuntano altri due club in corsa.

Calciomercato Roma, obiettivo Faivre: ci sono anche Dortmund e Leverkusen

La Roma continua a lavorare per il futuro della rosa nella prossima stagione. Sicuramente servirà rinforzare diverse zone del campo, e tra queste potrebbe esserci anche il centrocampo. Tra i vari profili che il general manager Tiago Pinto continua a osservare c’è anche il giovane Romain Faivre, centrocampista del Brest.

Il classe 1998 in questa stagione ha collezionato 29 presenze nel club francese, mettendo a segno 5 gol e 3 assist. Un giovane di talento che ovviamente non poteva passare inosservato ai club europei. Infatti, secondo quanto riportato dal sito ‘Calciomercato.com’, anche due club tedeschi sarebbero sulle sue tracce. Questi sarebbero il Bayer Leverkusen e il Borussia Dortmund, anche loro alla ricerca di rinforzi a centrocampo. Dunque si apre l’asta per il giovane ventitreenne, che inizia a finire nel mirino di diversi club d’Europa.