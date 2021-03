Calciomercato Roma, sirene sudamericane per Pastore

Il calciomercato della Roma lo ha visto nelle ultime finestre di trasferimento sempre tra i possibili partenti ma Pastore alla fine è sempre rimasto nella capitale.

Non sono stati mesi facili per l’argentino, che è stato tormentato da un problema all’anca che ha richiesto una operazione e uno stop molto lungo. Tornato finalmente a disposizione, nelle ultime gare Fonseca lo ha spesso inserito nell’elenco dei convocati anche se ancora non si è rivisto in campo. Il suo futuro rimane un punto interrogativo e non è da escludere che alla fine di questa stagione possa lasciare la capitale.

Calciomercato Roma, proposte dal Brasile per Pastore?

#Flamengo and #Palmeiras asked #Roma about the possibility of receive Javier #Pastore on loan next season. The answer from the Italian team was negative. "The player only leaves permanently". 🇦🇷👉🇧🇷❌ #Transfers pic.twitter.com/JpNbwmRHjQ — Pedro Almeida (@pedrogva6) March 9, 2021

Come ha riportato Pedro Almeida su Twitter, per il centrocampista argentino della Roma ci sarebbero stati degli interessamenti da parte di due formazioni brasiliane. Flamengo e Palmeiras infatti avrebbero chiesto al club la disponibilità di un prestito di Pastore per la prossima stagione, con i giallorossi che però avrebbero sottolineato come il calciatore possa partire solamente in caso di cessione definitiva. Per lo stesso trequartista si è parlato anche di rinforzo futuro per il Marsiglia di Sampaoli.