Calciomercato Roma, cercasi bomber: due big sul taccuino

Nel prossimo calciomercato estivo per la Roma una delle priorità potrebbe essere l’arrivo di un nuovo centravanti.

Il futuro delle due punte attualmente in organico infatti è da definire. Edin Dzeko potrebbe chiudere la sua esperienza in giallorosso dopo essere entrato a suon di gol nella storia della Roma. Per Borja Mayoral invece bisognerà capire la volontà della società, se lo riscatterà o meno dal Real Madrid. Il rendimento dello spagnolo, anche se non segna da 5 incontri, è stato finora decisamente positivo e la Roma potrebbe decidere di fargli continuare la carriera in giallorosso, acquistandolo a titolo definitivo.

Calciomercato Roma, Icardi e Lacazette tra gli obiettivi

Di sicuro c’è che se la Roma cercherà un nuovo attaccante, dovrà essere un big, capace di trascinare la squadra ai vertici della serie A e d’Europa a suon di gol. Nelle scorse settimane è stato ipotizzato un interessamento per Belotti del Torino. Ma come riporta Pagine Romaniste, ci sarebbero due big europei tra i nomi sul taccuino della dirigenza giallorossa. Il primo è una vecchia conoscenza della serie A, ovvero Mauro Icardi. Il centravanti argentino nel Psg non è un titolare fisso, un po’ oscurato da Mbappè e Neymar. E magari potrebbe far ritorno in Italia di fronte ad una offerta convincente. Lacazette è in partenza invece dall’Arsenal, che altrimenti rischia di perderlo a zero nell’estate 2022. L’attaccante francese però piace a molte squadre e avrebbe intenzione di rimanere in Premier League, dove lo cerca il Tottenham.