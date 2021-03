Calciomercato Roma, il rinnovo non arriva: Pinto pronto all’assalto

Calciomercato Roma, il rinnovo dell’attaccante è difficile. Tiago Pinto, alla finestra, è pronto all’assalto per portarlo a Trigoria

Non c’è l’accordo sul rinnovo. E non ci sono nemmeno al momento appuntamenti per parlarne. La situazione tra Belotti, e il Torino, al momento è questa. E la spiega oggi Tuttosport, sottolineando come la società si stia “nascondendo” al momento, dietro la “scusa” del Covid, che ha colpito il capitano granata in queste settimane.

Il contratto del “Gallo” scade nel 2022. Quindi o si rinnovo o potrebbe andare a scadenza. Una situazione, quest’ultima, che Cairo non vuole per non perdere il capitale che potrebbe arrivare dal cartellino del centravanti. E allora potrebbe diventare decisiva anche la prossima finestra di mercato. Su Belotti infatti ci sarebbero Milan, Napoli ma, soprattutto, la Roma.

Calciomercato Roma, Pinto alla finestra pronto all’assalto

La sensazione, a quanto spiega il quotidiano torinese, non è semplice. E Cairo in questo momento vede nel suo capitano solamente un calciatore da vendere per poter fare cassa. Il ché vuole dire che sarà addio, a giugno. Serve però un investimento importante, di quelli che fanno tremare i polsi. Ma Pinto, sapendo che può cedere Dzeko, sarebbe pronto all’assalto: alla Roma, un attaccante, serve eccome. E Belotti sembra proprio il profilo perfetto.

La concorrenza è alta. E sarà così sempre. L’attaccante della Nazionale è nel mirino non solo dei club italiani ma anche stranieri. Sarà difficile, ma non impossibile. La Roma diverse volte nel corso degli anni passati ha cercato Belotti, che ormai è al Torino dal 2015 e sembra proprio che il suo ciclo, con il club granata, sia finito.