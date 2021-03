Calciomercato Roma, rinnovo Mkhitaryan: le ultime

Il calciomercato della Roma passerà non solo da acquisti e cessioni, ma anche dalla conferma dei pezzi pregiati della rosa giallorossa.

Due di questi sono innegabilmente Henrikh Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini. Giocatori che innalzano la qualità della Roma dalla cintola in su e che sono dei perni irrinunciabili della formazione di Paulo Fonseca. Per Lorenzo Pellegrini il rinnovo del contratto non sembra essere in discussione, vista la volontà del calciatore di continuare nella sua esperienza nella capitale. Vuole essere una bandiera giallorossa e la famiglia Friedkin pare pronta ad accontentarlo. Del suo nuovo accordo, che non dovrebbe prevedere alcuna clausola di rescissione, se ne dovrebbe però parlare alla fine della stagione.

LEGGI ANCHE –>Roma, messaggio di Villar a Dzeko: tifosi scatenati

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, le big d’Europa sono pronte all’assalto

Calciomercato Roma, con Mkhitaryan accordo fino al 2023

Anche Mkhitaryan è pronto a rimanere nella capitale, dove si trova molto bene e nella quale è diventato ben presto un idolo dei tifosi della Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso è pronto a soddisfare le richieste del calciatore armeno, al quale verrà proposto un rinnovo biennale fino al 2023. Con la firma che potrebbe arrivare presto, subito dopo il doppio confronto con lo Shakhtar, tra l’altro sua ex squadra.