Calciomercato Roma, la rivelazione di Galeone su Allegri

Quando si parla di calciomercato in casa Roma è sempre inevitabile uno sguardo al futuro e a chi siederà sulla panchina dei giallorossi.

Nonostante l’ottimo lavoro fin qui svolto, Paulo Fonseca non è certo di essere il tecnico della Roma per il prossimo anno. La clausola di rinnovo scatterà in caso di qualificazione alla prossima Champions League, ma si dovrà comunque capire quale sarà la volontà del tecnico e quella della dirigenza americana. Sono ormai mesi che si parla di Massimiliano Allegri come nuovo possibile allenatore giallorosso. Tecnico di provata esperienza e con un palmares decisamente importante, è indicato come il favorito numero per guidare la Roma nella prossima stagione in caso di divorzio dall’allenatore portoghese.

Calciomercato Roma, Allegri ha detto quattro “no” alle big d’Europa

A parlare di Allegri alla Gazzetta dello Sport è stato il suo mentore Giovanni Galeone. Che ha rivelato come l’ex allenatore della Juventus e del Milan, anche a causa di problemi familiari, abbia detto no ad addirittura quattro squadre, ovvero Psg, Chelsea, Arsenal e Real Madrid. Tuttavia non ci sono dubbi sulla sua voglia di tornare a guidare una squadra. E’ stato accostato anche al Napoli e Galeone rivela come “il presidente De Laurentiis ama molto Max e so per certo che qualche volta si sono sentiti. Ma ci vuole un programma”. Insomma un futuro ancora tutto da scrivere per l’allenatore, ma di sicuro c’è la volontà di rimettersi al più presto in gioco.