Calciomercato Roma, agente in Italia | Futuro in discussione

La Roma questa sera scenderà in campo alle ore 21 contro lo Shakhtar nel match d’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Una partita sicuramente speciale per Paulo Fonseca, che si troverà di fronte una squadra che ha guidato con successo per tre stagioni, portando a casa titoli e trofei. Oggi però il portoghese allena una Roma che vuole farsi largo in Europa e che per questo motivo proverà a vincere questo primo round. L’obiettivo è arrivare in fondo e regalare una gioia ai tifosi giallorossi. Sugli spalti – come rivela il Romanista – potrebbe esserci l’agente di Fonseca, Marco Abreu. Che da qualche giorno è ospite proprio del suo assistito.

Calciomercato Roma, per Fonseca interesse del Napoli e del Benfica

La testata romanista sottolinea come in questi giorni proprio Abreu potrebbe aver fatto una chiacchierata con Tiago Pinto riguardo il futuro di Fonseca e le intenzioni della società, al di là di qualsiasi accordo estistente. Il contratto dell’allenatore scadrà il prossimo 30 giugno, con rinnovo automatico in caso di conquista di un piazzamento Champions. Ma non è detto che il futuro del tecnico sia per forza della capitale. Il Napoli e il Benfica sono i due club maggiormente interessati e lui e a quanto pare anche il Real Madrid starebbe seguendo con attenzione i risultati ottenuti da Fonseca in questi mesi italiani.