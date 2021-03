Calciomercato Roma, Icardi torna in Serie A | Corsa a tre

By

Calciomercato Roma, l’avventura di Mauro Icardi al Psg dovrebbe chiudersi a fine stagione. Il ritorno in Italia è molto probabile, ci sono tre squadre pronte a prenderlo.

Il Psg si è appena qualificato per i quarti di finale di Champions League. Qualsiasi sarà il risultato a fine stagione, Pochettino dovrebbe comunque cambiare qualcosa in attacco. C’è l’ipotesi Messi, senza dimenticare che gli sceicchi del Psg hanno spesso fatto l’occhiolino a Cristiano Ronaldo. Il sogno dell’allenatore argentino sarebbe quello di riabbracciare Harry Kane, già guidato ai tempi del Tottenham. Molto probabilmente Mauro Icardi verrà però sacrificato. E sull’argentino ci sono almeno tre squadre di Serie A interessate a riportarlo in Italia.

Calciomercato Roma, i giallorossi sfidano Milan e Juventus per Icardi

Secondo quanto riportato dal sito “Affari Italiani”, la Juventus starebbe pensando a un possibile scambio tra Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi, il cui contratto seppure importante è notevolmente meno pesante di quello di CR7.

Poi c’è il Milan che nella prossima sessione estiva di calciomercato è pronto a investire pesantemente su un nuovo bomber. Indipendentemente dalla conferma di Zlatan Ibrahimovic, che vorrebbe fare un altro anno in rossonero, il club ha bisogno di rinforzarsi in quel reparto dove a parte Leao scarseggiano i giovani. Icardi sarebbe il giusto compromesso, un attaccante già con ottima esperienza nel campionato italiano capace di assicurare un buon numero di stagioni.

La squadra che al momento sarebbe però più convinta a portare avanti la trattativa è la Roma. L’attaccante argentino sarebbe perfetto per sostituire Edin Dzeko, che dirà addio a fine stagione. E con Borja Mayoral valida alternativa già presente in rosa, la Roma potrebbe mettere a posto il reparto per la prossima stagione. A prescindere da chi sarà l’allenatore della Roma nella prossima stagione, Icardi resta un nome caldissimo.