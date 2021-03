Il calciomercato Roma sta per entrare nel vivo e la dirigenza si sta muovendo, non solamente per l’attaccante e il portiere

Concentrate entrambe sull’Europa League e sulla conquista della qualificazione alla prossima Champions, Milan e Roma non perdono di vista le tematiche legate al calciomercato. A prescindere dal piazzamento finale in campionato, entrambi i club dovranno coprire alcuni buchi nella rosa. Quel che cambierà sarà sicuramente il budget delle due dirigenze che, non a caso, in queste settimane stanno valutando profili di caratura variabile, sia dal punto di vista del curriculum, sia dal punto di vista del prezzo. In casa giallorossa, questi ultimi mesi di stagione saranno fondamentali anche per capire l’affidabilità di alcune seconde linee.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, agente in Italia | Futuro in discussione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, la prima mossa la fa l’Udinese

Calciomercato Roma, piace Viña del Palmeiras

Tra queste situazioni bisogna annoverare anche Riccardo Calafiori. Tornato nella lista dei convocati dopo una lunga assenza per infortunio, l’esterno sinistro dovrà provare di essere un vice Spinazzola affidabile, soprattutto dal punto di vista fisico. A fine anno, non è escluso che la Roma possa decidere di fargli fare un’esperienza in prestito. In tal senso vanno letti gli interessamenti per alcuni interpreti del ruolo. Tra i profili seguiti, c’è anche Matias Viña.

Campione di Coppa Libertadores con il Palmeiras, l’esterno uruguaiano è reduce da una stagione fenomenale, impreziosita anche dal gol in semifinale contro il River Plate. Sulle tracce del 23enne c’è da tempo anche il Milan. Sotto contratto con il Verdao fino al 2024, il mancino ex Nacional viene valutato almeno 8-12 milioni di euro. Connazionale di Paulo Fonseca e Tiago Pinto, Abel Ferreira stravede per il suo calciatore e ha speso solo belle parole per lui.