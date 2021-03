Calciomercato Roma, la prima mossa la fa l’Udinese

Nel prossimo calciomercato una delle mosse più attese da parte della Roma sarà quella della ricerca di un nuovo estremo difensore.

Rimane da capire quale sarà il futuro di Mirante (rinnoverà o no?) e soprattutto quello di Pau Lopez, che sta alternando in questo periodo ottime parate ma anche degli errori grossolani. Lo spagnolo potrebbe partire di fronte ad una offerta importante. E in ogni caso la Roma cerca un portiere affidabile, che dia sicurezza al reparto e che possa essere anche un investimento in ottica futura. Qualità racchiuse tutte nel nome di Juan Musso, portiere dell’Udinese e protagonista in serie A con i friulani con un rendimento sempre positivo. Le possibilità che il calciatore possa lasciare il Friuli aumentano visti gli ultimi rumors che riguardano la squadra di Gotti.

LEGGI ANCHE –>Roma, messaggio di Villar a Dzeko: tifosi scatenati

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, le big d’Europa sono pronte all’assalto

Calciomercato Roma, l’Udinese cerca il sostituto di Musso

Come riporta Calciomercato.com, l’Udinese sembra già aver messo in preventivo la partenza di Musso verso altri lidi. Ed è per questo motivo che starebbe vagliando il possibile sostituto, individuato in Luis Maximiliano. L’estremo difensore dello Sporting Lisbona è un classe 1999, quindi ancora giovane e con ampi margini di miglioramento. Dalla cessione del portiere argentino il club friulano potrebbe ricavare una somma importante, tra i 25 e i 30 milioni di euro. Con la Roma e l’Inter fortemente interessate, e non si esclude un inserimento del Milan nel caso in cui Donnarumma decidesse di non rinnovare.