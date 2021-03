A pochi istanti dall’inizio della sfida contro lo Shakhtar Donetsk, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, l’esterno sinistro Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’. “Dobbiamo stare attenti alle preventive, i nostri difensori dovranno stare sempre in allerta perchè loro sono forti e velocissimi. Mkhitaryan al centro dell’attacco? Conta far girare la palla giustamente, tutti e tre sono fortissimi (Dzeko e Borja Mayoral, ndr) quindi ce la metteranno tutta chiunque giocherà”.

LEGGI ANCHE: Formazioni ufficiali Roma-Shakhtar | Mkhitaryan punta

LEGGI ANCHE >>> Roma-Shakhtar streaming: dove vedere il match in tv e sul web

Spinazzola su Roma-Shakhtar

Lo stesso ha parlato anche ai microfoni di ‘Roma TV’ parlando dell’obiettivo in Europa League: “Non so fino a dove potremmo arrivare, solamente il campo ce lo dirà. Ci sono squadre forti, come noi, è dura ma ce la metteremo tutta”. Sullo Shakhtar, ex squadra di Fonseca: “Li abbiamo visti in video, hanno messo in difficoltà il Real e l’Inter, è la prova che sono una grande squadra”.