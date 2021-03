Non arrivano buone notizie per Paulo Fonseca, che al minuto 34 è stato obbligato al primo cambio della partita tra la Roma e lo Shakhtar Donetsk. Ad uscire dal campo per infortunio Henrikh Mkhitaryan, che a seguito di un tiro dove ha provato a sorprendere Anatoliy Trubin, terminato alto di poco sopra la traversa, ha chiamato i massaggiatori giallorossi. Dopo qualche minuto l’allenatore della Roma ha dovuto far entrare Borja Mayoral per l’armeno, che ha avuto un problema al polpaccio destro.