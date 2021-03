Il calciomercato della Roma continua ad essere incentrato sulla ricerca di un attaccante: si guarda in Brasile

La Roma ha vinto e convinto ieri sera, battendo per 3-0 lo Shaktar Donetsk negli ottavi di finale di Europa League. Una vittoria oltre che convincente anche perfetta per mettere al sicuro la qualificazione al prossimo turno della coppa europea. Nella partita di ieri però i gol non sono arrivati da una vera e propria punta.

Infatti ieri erano fuori dai titolari sia Borja Mayoral, ormai in cima alle gerarchie, che Edin Dzeko. Per il bosniaco il futuro nella Roma è fortemente in bilico, mentre lo spagnolo è in prestito dal Real Madrid e bisognerà capire se procedere con il riscatto o meno. Così i giallorossi sono già alla ricerca di rinforzi nel calciomercato, e il profilo giusto potrebbe arrivare dal Brasile.

Calciomercato Roma, obiettivo Kaio Jorge: scatta l’asta con i club europei

Il calciomercato per la prossima stagione è ancora lontano, ma sin da ora la Roma è al lavoro per cercare rinforzi. Tra i vari reparti che sicuramente avranno bisogno di rinforzi, l’attacco è una priorità vista la possibile partenza di Edin Dzeko.

Così, secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, la Roma avrebbe messo gli occhi su Kaio Jorge. Il bomber classe 2002 del Santos in questa stagione ha collezionato 9 gol ed è uno dei talenti più promettenti del Brasile. Però i giallorossi non sarebbero l’unico club ad aver messo gli occhi su di lui. Infatti anche top club europei come Atletico Madrid, Chelsea, Arsenal sarebbero interessati a lui, oltre a Juventus, Inter e Milan. Una concorrenza vasta e serrata per quello che viene definito il ‘nuovo Neymar’. Al momento la richiesta del club brasiliano è di circa 15 milioni, ma si lavora per cercare di alleggerire le richieste.