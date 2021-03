Calciomercato Roma, rinnovo fino al 2025: c’è la firma

Calciomercato Roma, ancora un altro importante rinnovo di contratto in ottica futura per i giallorossi. Stavolta è stato il turno di Rick Karsdorp, che ha firmato fino al 2025.

La notizia era nell’aria da tempo, ora è arrivata la conferma. Non ancora ufficiale, ma è questione di poco tempo. Perché l’anticipazione, di questi tempi capita spesso, è arrivata tramite i social. Una storia della moglie di Rick Karsdorp ha anticipato la sua firma fino al 2025. Nella foto il marito è in compagnia del general manager Tiago Pinto con la maglia della Roma numero 2025, che indica l’anno di scadenza del nuovo contratto.

Un rinnovo molto importante per un calciatore ancora giovanissimo che potrà dare il suo contributo per tanti anni ancora. A patto di mantenere il rendimento di questa stagione in cui è rinato grazie alla cura di Paulo Fonseca. Lasciato in pace anche dai problemi fisici e dagli infortuni che avevano condizionato la sua prima stagione in giallorosso, Karsdorp ha finalmente messo in mostra tutto il suo potenziale diventando uno dei migliori terzini del campionato italiano. Con numeri importanti a livello statistico, in particolare per gli assist.

Calciomercato Roma, Karsdorp rinnova fino al 2025

Dopo la firma di Ibanez, prende forma la difesa del futuro. Anche Rick Karsdorp ha messo nero su bianco e si è legato ai colori giallorossi per tanto tempo. Un rinnovo meritato sul campo, sta giocando su livelli molto alti e anche i tifosi più scettici si sono ricreduti sul suo conto. I numeri del resto sono tutti dalla sua parte: 23 presenze, 5 assist e un gol in campionato.

In tanti davano per scontata una sua convocazione per le partite che l’Olanda giocherà prossimamente contro Turchia, Lettonia e Gibilterra. Ma il suo nome nell’elenco non c’è e i tifosi orange sui social si sono chiesti “Waar is Karsdorp?”. Ovvero, dov’è Karsdorp. Non una cattiva notizia per altri tifosi, quelli giallorossi: Rick potrà così restare a Trigoria ed essere pronto per la Roma. Con la speranza in un finale di stagione ancora più esaltante che possa convincere il commissario tecnico dell’Olanda De Boer a convocarlo per gli Europei. Quando, col campionato di Serie A fermo, i tifosi della Roma sarebbero ben felici di fare il tifo per Karsdorp.