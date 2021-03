Era attesa proprio quest’oggi la firma sul nuovo contratto che legherà Rick Karsdorp alla Roma fino al 2025. Poco fa, infatti, è arrivata l’ufficialità del rinnovo del terzino olanede per altri quattro anni, dopo che poco prima la fidanzata del ragazzo, Astrid Lentini, aveva pubblicato una storia sul suo profilo Instagram privato, relativa proprio alla firma del suo compagno. “Sono davvero felice per questo rinnovo, desidero ringraziare tutte le aree del club che mi hanno seguito in questo percorso: sentire la fiducia delle persone che lavorano qui è stato determinante per cambiare il corso delle cose e imprimere una nuova svolta alla mia carriera. Spero di riuscire a ripagare questa fiducia: andiamo a vincere!”, le sue parole riportate dal sito della Roma.

Calciomercato Roma rinnova Karsdorp

La grande stagione dell’ex giocatore del Feyenoord ha permesso all’olandese di ricevere la fiducia della società giallorossa, con la bravura anche del tecnico Paulo Fonseca a credere in lui, facendolo giocare spesso e ad alti ritmi, dopo che era stato ad un passo dall’Atalanta l’estate scorsa. Trenta sono le presenze stagioni, con una sola rete ma anche 5 assist, non di poco conto per un giocatore che fino ad un anno fa era fuori dai piani tecnici.