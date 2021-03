Ancora un rinvio per la partita tra Juventus e Napoli del girone di andata di Serie A: arriva l’ufficialità e la nuova data

Il campionato di Serie A ha ormai da tempo superato il giro di boa e si prepara alla volata finale. In testa alla classifica c’è l’Inter, che continua a macinare vittorie e prendere distanza dalle inseguitrici. Juventus e Milan inseguono, mentre è serrata la corsa al quarto posto per la qualificazione in Champions League.

Nel frattempo settimana prossima erano in programma i due recuperi di campionato Juventus-Napoli, e Torino-Sassuolo. Uno dei due però viene nuovamente rinviato. Dopo i problemi legati al Covid che portarono il Napoli a non presentarsi a Torino e subire il 3-0 a tavolino, si è deciso di annullarlo e ufficializzare il rinvio della partita al prossimo 17 marzo. Ma arriva oggi l’ufficialità del nuovo rinvio.

Juventus-Napoli, ennesimo rinvio: la prossima data

Sembra essere un’odissea senza fine tra Juventus e Napoli. Infatti la partita in programma il 4 ottobre scorso, che i partenopei non poterono affrontare causa Covid, dopo diverse vicissitudini è stata rinviata al prossimo 17 marzo. Anche questa data viene però rinviata. Arriva infatti oggi l’ufficialità del nuovo slittamento del match, con la nuova data che sarà il prossimo 7 aprile.

La nuova data viene resa disponibile grazie all’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto. Un match che già di per sé ha moltissimo significato per la rivalità delle squadre, e ancora di più lo avrà per le diverse vicissitudini. Inoltre sarà fondamentale per la classifica di entrambe, con i bianconeri che sperano rientrare nella lotta scudetto e i partenopei che sono in piena corsa Champions League. Dunque tutto rinviato a un mese circa, per una partita sicuramente molto accesa.