Il match tra Lazio e Torino che non si è disputato causa Covid non verrà archiviato con un 3-0: ufficiale la data del rinvio

Una stagione, come la seconda parte della scorsa, resa più che particolare dalla pandemia che ha invaso il mondo intero. Stadi vuoti e partite rinviate a causa di positività al Covid all’interno delle squadre. Uno di questi casi è proprio quello tra Lazio e Torino, match che era in programma lo scorso 4 marzo e valida per la 25esima giornata, non si è disputata a causa selle diverse positività nei granata.

La società biancoceleste inizialmente ha chiesto la vittoria per 3-0 a tavolino, vista la mancata presenza dei granata allo Stadio Olimpico. Ma la richiesta non è stata accolta e arriva oggi l’ufficialità del rinvio. Scelta la data in cui finalmente la partita verrà disputata.

Lazio-Torino, ufficiale il rinvio del match: quando si giocherà?

I problemi legati al Covid in questo campionato sembrano non finire più. Piano piano si stanno cercando delle soluzioni per recuperare le partite che non si sono disputate, come Juventus-Napoli, rinviata al prossimo 7 aprile, o Lazio-Torino.

Infatti non viene accolta la richiesta per la vittoria 3-0 a tavolino, bensì la partita viene ufficialmente rinviata e verrà giocata. La data ancora deve essere decisa dalla Lega Serie A, in accordo con le due squadre. Questa partita ovviamente sarà molto importante per le due squadre, visto che la Lazio vuole conquistare il quarto posto e dunque la qualificazione in Champions League per il secondo anno consecutivo. Mentre il Torino è alla ricerca di punti per uscire dalla zona calda della bassa classifica.