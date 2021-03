Parma-Roma, non solo campionato: c’è un incrocio di calciomercato

Parma-Roma, domenica avversarie in campionato, le due squadre però sono unite da un incrocio di mercato. I giallorossi sul talentino.

Non solo campo, con la partita di Serie A ormai alle porte. Ma Parma e Roma potrebbero avere un incrocio di mercato nella sessione estiva. Secondo il sito “ForzaParma.it” infatti, la società giallorossa avrebbe messo gli occhi sul talentino Joshua Zirkzee, che il clun di Krause ha preso in prestito dal Bayern Monaco.

Chiamato in causa poche volte in questa stagione, non ha sicuramente brillato. In caso di salvezza, il Parma, potrebbe optare per il diritto di riscatto, così come specificato nel passaggio in Italia la scorsa estate. Ma Tiago Pinto avrebbe chiesto informazioni. Anzi, in Emilia, sono sicuri di questo.

Parma-Roma, Zirkzee piace a Pinto

Non ha nascosto quindi il proprio interesse Tiago Pinto, che ha deciso di puntare in maniera netta sui giovani per rinforzare la squadra. In quella zona di campo, comunque, la Roma in questo momento è assai coperta. Soprattutto dopo l’arrivo di El Shaarawy e anche per via dei vari calciatori in prestito (uno su tutti Under) che potrebbero far ritorno a Trigoria.

Certo, qualcuno partirà. Il più indiziato è Carles Perez, ormai ai margini della rosa che il campo lo sta vedendo con il contagocce. In bilico c’è anche il futuro di Mkhitaryan, che ha sempre quella clausola nel contratto che lo potrebbe far svincolare. Quindi, guardarsi in giro, è quasi un obbligo. E la linea seguita è sempre la stessa. In ogni caso, Zirkzee, domenica proprio contro i giallorossi potrebbe essere schierato dal primo minuto da D’Aversa. Un occasione per vederlo all’opera. Sperando, comunque, che almeno in questo turno di campionato continui a non convincere. Per il resto poi si vedrà.