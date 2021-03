Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha rilasciato una lunga intervista a ‘Forbes’ affrontando molti temi legati alla Roma e non solo. Partendo dalla differenza tra allenatore e calciatore, dice questo: “La responsabilità del ruolo di allenatore è totalmente diversa da quella di un giocatore. Prima mi allenavo e non mi preoccupavo di altro, ora no. Passiamo molte ore a pensare, a realizzare, a progettare, ma devo dire che mi piace molto di più fare l’allenatore, piuttosto che fare il calciatore. È un piacere e una soddisfazione incomparabile con quella di quando ero giocatore”. Nello specifico il portoghese entra anche nei dettagli delle sue caratteristiche: “Per me, per essere un buon manager è fondamentale essere vero, onesto, entusiasta oltre a essere un grande motivatore. Per dirigere un gruppo di lavoro serve anche una grande capacità di adattamento. Per un allenatore è importante avere delle caratteristiche di un leader forte, ma la leadership si può anche lavorare.

Fonseca sulla Roma

Alla domanda su quali sono le squadre di ambizione da poter guidare, la prima risposta dell’allenatore del club capitolino è quella di pensare alle migliori del proprio paese e poi al resto d’Europa: “Quando si inizia l’obiettivo principale è quello di raggiungere le squadre migliori del tuo Paese, nel mio caso del Portogallo, e in seguito raggiungere le migliori squadre in Europa. Posso dire che ora ho già raggiunto una delle migliori squadre d’Europa, ma voglio vincere dei titoli: voglio vincere dei campionati in Europa, voglio vincere dei titoli europei”.