Roma, le ultime da Trigoria: nuovo guaio fisico, salta il Parma

Roma, le ultime da Trigoria: nuovo guaio fisico, altra tegola per l’allenatore Paulo Fonseca. Domenica contro il Parma non farà parte dell’elenco dei convocati il difensore Chris Smalling.

In questa stagione la fortuna non è stata dalla sua parte. Chris Smalling sta saltando numerose partite per via di continui problemi fisici. E proprio quando sembrava avere ritrovato una buona forma fisica, buon protagonista nell’ultima partita di campionato vinta contro il Genoa, un altro guaio fisico lo ha fermato.

La notizia arriva direttamente da Trigoria, dove oggi sono ripresi gli allenamenti dopo la fantastica vittoria di ieri in Europa League. Un netto 3-0 con cui i giallorossi hanno regolato lo Shakhtar Donetsk nell’andata degli ottavi di finale. C’è stata la consueta divisione in gruppi post partita, ma Smalling ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra, è stato controllato e non ci sono lesioni ma domani non sarà convocato a Parma.

Roma, altro infortunio per Smalling

A guardare il bicchiere mezzo pieno, quanto meno non ci sono lesioni e così il suo recupero non richiederà molto tempo. Contro il Parma la sua presenza in campo sarebbe stata preziosa, ma per fortuna nel frattempo è rientrato Ibanez. Ieri è entrato in campo nel secondo tempo della partita contro lo Shakhtar Donetsk ed è pronto per partire titolare allo stadio Tardini nella partita di domenica alle 12:30 trasmessa da Dazn.

A meno che Fonseca non decida per gli straordinari di Cristante, i titolari potrebbero essere Mancini, Ibanez e Kumbulla. L’emergenza in difesa nonostante il nuovo stop di Smalling sembra essere finalmente superata. E il ritorno su ottimi livelli in mezzo al campo di Diawara ha dato maggiore solidità al reparto.