Calciomercato Roma: Fonseca lo scarica: “Non funzionale alla mia idea di calcio”

Calciomercato Roma, Fonseca ha parlato ai microfoni di Dazn: scaricato l’esterno, niente ritorno. “Non funzionale alla mia idea di calcio”.

Intervistato da Dazn, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato del calciomercato giallorosso. In particolare, il portoghese, si è soffermato sulla questione relativa a Under. Il turco, in prestito al Leicester, potrebbe anche tornare alla fine della stagione. Ma Fonseca ha le idee ben chiare in testa.

“Intanto voglio dire una cosa: la società non ha mai scelto un calciatore senza la mia opinione. Io li cerco funzionali alla mia idea di squadra. Poi voglio chiarire un’altra cosa. Non ho mai detto che Under non è un grande calciatore. È un grandissimo giocatore. Ma per la mia idea di squadra è difficile. Sicuramente, per una squadra che ha un modo diverso di giocare, sarà perfetto”.

Calciomercato Roma, Fonseca chiude a Under

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni quelle di Fonseca: Under, fin quando sarà lui il tecnico della Roma, difficilmente si rivedrà con la maglia giallorossa addosso. E se la società decidesse di puntare ancora sul tecnico, la prossima stagione, dovrà piazzare il turno che, con ogni probabilità, non verrà riscattato dal Leicester a meno di un finale di campionato entusiasmante.

Le idee in testa a Fonseca sono ben chiare. E nella conferenza stampa di oggi ha anche parlato di El Shaarawy, rientrato nella Capitale solamente perché è un giocatore diverso da quello andato via un anno e mezzo fa. La cosa certa però è che dopo questa dichiarazione per Under, in ogni caso, la possibile continuazione del suo ciclo in giallorosso non ci sarà. E sarebbe opportuno per lui che il procuratore s’inizi a muovere per trovargli un’altra sistemazione.