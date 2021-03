Calciomercato Roma, la porta ora diventa un dubbio

Il calciomercato della Roma in estate potrebbe essere incentrato sulla ricerca di un nuovo numero uno che prenda il posto di Pau Lopez.

Il portiere spagnolo non è sicuro della permanenza, anche se in queste gare sta facendo vedere delle buone cose. Gli interventi effettuati anche contro lo Shakhtar non sono passati inosservati. Anche se gli errori che ha commesso pure in questa stagione sono stati diversi. Ad ogni modo in questi mesi Pau Lopez proverà a far cambiare idea alla dirigenza e a far sì che possa rimanere ancora in giallorosso. Ma non è da escludere che il club abbia già nel mirino i suoi possibili sostituti.

Calciomercato Roma, sono tre le alternative a Pau Lopez

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport la Roma sembra aver individuato tre possibili alternative allo spagnolo. Il primo è ovviamente Musso dell’Udinese, del quale ormai si sta parlando da settimane. Il portiere argentino ha avuto un rendimento positivo e lineare, spesso protagonista con le sue prodezze tra i pali. Il club friulano però lo valuta 25-30 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbero anche Inter e Milan. Altra alternativa è Gollini, portiere dell’Atalanta anche lui valutato però 20 milioni di euro. Più abbordabile invece Silvestri del Verona, in scadenza nel 2022, che potrebbe arrivare per una decina di milioni. C’è da dire che in ogni caso la Roma dovrebbe prima cedere Lopez e magari a titolo definitivo anche Olsen per avere una somma importante da spendere. Ma, come detto, Pau Lopez in questi mesi proverà a guadagnarsi la conferma anche per la prossima stagione.