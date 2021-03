Calciomercato Roma, doppio assalto dalla Premier League

E’ già tempo di calciomercato in casa Roma, del resto si deve per forza di cose iniziare a programmare la prossima stagione.

Non sono bisognerà cercare nuovi volti e cedere chi non ha reso secondo le aspettative, ma si deve anche pensare a blindare i calciatori destinati ad essere importanti nei prossimi anni. La Roma lo ha fatto rinnovando già l’accordo con Ibanez e Karsdorp e anche Pellegrini rinnoverà il suo accordo. Nel frattempo arrivano sirene di mercato per Gianluca Mancini, difensore che sta avendo un rendimento super e che finora è riuscito a mettere a segno cinque gol pesanti in maglia giallorossa. Titolare fisso per Fonseca, la sua crescita è esponenziale e ovviamente non sta passando inosservata.

Calciomercato Roma, United e Chelsea su Mancini

Come riporta in Inghilterra “Express” le big della Premier League avrebbero messo nel mirino il difensore giallorosso e sono pronte a fare una offerta importante per strapparlo alla Roma. Si tratta di Manchester United e Chelsea, club che hanno una buona disponibilità economica e i cui allenatori Solskjaer e Tuchel sarebbero rimasti impressionati dalle prestazioni di Mancini. Ventisette milioni di sterline, ovvero più di 30 milioni di euro, la somma che sono pronti a mettere sul piatto. Ma che difficilmente convincerà la Roma a privarsi di una delle sue colonne. Come detto per Fonseca è un titolare fisso ed è ancora giovane, per cui i giallorossi se lo terranno stretto.