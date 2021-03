Parma-Roma, i convocati di Fonseca: assenze pesanti

Parma-Roma, i giallorossi sono pronti agli straordinari: ecco i calciatori chiamati da Fonseca per la sfida del Tardini di domenica pomeriggio alle 15:00.

Vietato fermarsi. La Roma dopo la fantastica notte di Europa League con il 3-0 rifilato allo Shakhtar Donetsk nell’andata degli ottavi di finale non deve perdere la concentrazione. La lotta per il quarto posto in Serie A è serratissima e sono vietate distrazioni. Finora contro le squadre di media o bassa classifica la squadra allenata da Fonseca ha quasi sempre vinto. Solo il Benevento è riuscito a fermare i giallorossi sul pareggio. Contro il Parma affamato di punti salvezza servirà la vittoria, per restare in gran corsa e attendere al meglio la sfida col Napoli del prossimo turno.

Senza dimenticare che prima di quella partita e della successiva sfida per le partite delle nazionali, ci sarà da preparare nel migliore dei modi anche la trasferta in Ucraina contro lo Shakthar Donetsk. Una settimana intensa in cui Fonseca non però potrà contare su tutti gli effettivi. Contro il Parma ci saranno infatti due assenze pesanti: quelle di Smalling e Mkhitaryan.

Parma-Roma, tra i convocati out Smalling e Mkhitaryan

Rispetto alla lista presentata per la partita di Europa League con lo Shakhtar Donetsk, mancano Smalling e Mkhitaryan. Ci sono invece Reynolds, Fazio e Pastore. Out Juan Jesus, positivo al coronavirus.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Diawara

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy.