Parma-Roma, la probabile formazione giallorossa: turnover per Fonseca

Parma-Roma, turnover per Fonseca in vista della gara di domani. Sono molte le novità per il tecnico giallorosso. Ballottaggio Dzeko-Mayoral

C’è qualcuno che deve riposare. Lo ha detto chiaramente Fonseca in conferenza stampa che ha anche annunciato che saranno diversi i cambi di formazioni. L’unica cosa certa è che Pedro e Pau Lopez saranno i titolari. E, al netto degli infortunati (Smalling, Mkhitaryan) ci sarà anche qualcun altro che si accomoderà in panchina.

Probabile anche il ritorno dall’inizio di Dzeko, che comunque si giocherà il posto fino alla fine con Mayoral. Mentre in difesa ci potrebbe essere un turno di riposo per Mancini – che già giovedì aveva accusato qualche problema – visto anche il ritorno di Ibanez. Ecco quindi la possibile formazione della Roma in vista della gara di domani.

Parma-Roma il possibile undici giallorosso

In porta giocherà Pau Lopez: “Deve avere fiducia, sempre” ha detto il tecnico in conferenza. Dietro potrebbero giostrare Cristante in mezzo con Kumbulla e Ibanez ai lati. A centrocampo spazio a Bruno Peres a destra e Spinazzola dall’altro lato. In mezzo Villar e Diawara. Turno di stop in questo caso per Karsdorp. Che ha sempre giocato fino al momento.

Alle spalle di Dzeko – che sembra comunque leggermente in vantaggio – ci saranno Pedro e Pellegrini. Turnover mirato quello di Fonseca che ha bisogno assolutamente dei tre punti per rimanere agganciato al treno Champions League. Anche con questa formazione titolare, contro una squadra in crisi di gioco e di risultati (nonostante il 3-3 di Firenze nell’ultimo turno) i giallorossi devono fare bottino pieno.