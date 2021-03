Roma, i convocati del Parma: manca il più atteso

La Roma domani pomeriggio torna in campo in serie A per affrontare il Parma in un match che nasconde molte insidie per i giallorossi.

I ducali hanno assolutamente bisogno di punti salvezza e affronteranno una Roma stanca dopo la fatica di Europa League. Fonseca prepara il turnover, con almeno 4-5 cambi rispetto all’ultimo match. L’allenatore del Parma, come si legge sul sito dei gialloblù, il tecnico D’Aversa ha speso parole d’elogio per gli avversari e per il collega. “La Roma? Credo sia una squadra forte, ha giocatori tecnici e fisici che possono sbloccare il risultato su palla inattiva come Cristante o Mancini. Fonseca è molto bravo, da quando è arrivato ritengo sia anche migliorato, ha sempre fatto un bel gioco offensivo proponendo delle varianti; ma credo che sia migliorato anche dal punto di vista della fase difensiva, credo sia un grande allenatore che allena una grande squadra” ha detto.

Roma, ecco chi sono i convocati del Parma

Nella lista dei convocati dei ducali non c’è sicuramente il calciatore più atteso, vale a dire il grande ex Gervinho. Idolo dei tifosi giallorossi per le sue sgroppate sulla fascia e le sue accelerazioni che mandavano in tilt le difese avversarie. L’ivoriano si è fermato nell’allenamento di ieri per un problema fisico e dunque non sarà della contesa.

Portieri: Colombi, Sepe, Turk.

Difensori: Bruno Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Laurini, Pezzella, Osorio, Zagaritis.

Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Grassi, Hernani, Kurtic, Sohm.

Attaccanti: Brunetta, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè, Zirkzee.