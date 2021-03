La Roma si prepara alla prossima sfida di campionato, che la vedrà in campo domani per affrontare il Parma, avversario da non sottovalutare.

La formazione giallorossa arriverà a questa contesa dopo le fatiche di Europa League di giovedì sera e affronterà una squadra con l’acqua alla gola, che ha la necessità di far punti vista la sua classifica precaria. La Roma tuttavia sa benissimo che per rimanere in zona Champions deve vincere, visto che ieri l’Atalanta ha fatto bottino pieno contro lo Spezia e che anche la Lazio, altra possibile rivale, ha battuto il Crotone. Fonseca dovrà dunque essere molto bravo a gestire le energie dei suoi ragazzi e a sopperire alle assenze.

Roma, Mkhitaryan dovrebbe rientrare ad aprile

Contro lo Shakhtar infatti si è infortunato Mkhitaryan, costretto a lasciare il campo dopo nemmeno mezzora contro la sua ex squadra. E purtroppo non arrivano buone notizie per il calciatore armeno. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, ieri il calciatore è arrivato a Trigoria zoppicando e aiutandosi addirittura con le stampelle. Presto verranno effettuati gli esami strumentali a Villa Stuart per capire l’entità dell’infortunio al polpaccio. Come detto non filtra ottimismo riguardo le sue condizioni e si ipotizza che il numero 77 possa rientrare in squadra nel mese di aprile, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Una tegola non da poco per la Roma e per Fonseca in un momento della stagione molto delicato.

Al suo posto probabilmente verrà promosso titolare El Shaarawy, che è tornato a segnare in Europa League dopo un lungo digiuno e ora scalpita per essere sempre più protagonista in questo finale di stagione.