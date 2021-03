Roma, Zaniolo verso il rientro: l’annuncio del numero 22

La Roma lo attende a braccia aperte, e non potrebbe essere altrimenti visto che è considerato da tutti il gioiello della squadra giallorossa.

Stiamo parlando ovviamente di Nicolò Zaniolo, costretto a saltare di fatto questa stagione a causa di un grave infortunio rimediato con la maglia della nazionale nello scorso mese di settembre. Nuova rottura di un legamento crociato e nuovo percorso riabilitativo per tornare in campo al più presto. Nel frattempo, tra tanto duro lavoro, anche tanti intrecci con il gossip e anche una partecipazione a “C’è Posta per Te” che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. La storia che lo ha visto coinvolto nel programma di Maria De Filippi ha evidenziato la sua generosità e la sua sensibilità.

Roma, Zaniolo vicino al rientro in campo

Una storia che è stata raccontata nuovamente dalla Gazzetta dello Sport ascoltando la voce di Alessandro, il ragazzo protagonista insieme a Zaniolo, che presto andrà a Trigoria per incontrare nuovamente il suo idolo. Ma anche Zaniolo ne ha parlato nuovamente volentieri, sottolineando come “ci sono storie che fanno crescere e che ti mettono in contatto con la vita reale”. Il numero 22 giallorosso però ha parlato anche del suo prossimo futuro: “Sono vicino al rientro e sto sempre meglio. A metà aprile farò un test con la Primavera e poi sarò pronto. Non vedo l’ora di aiutare la Roma a conquistare un posto in Champions e magari a vincere l’Europa League” ha detto Zaniolo.