Parma-Roma è il match della 27esima giornata della domenica di Serie A: brutte notizie per Paulo Fonseca, il diffidato salterà il Napoli

La Roma si trova sotto nel punteggio nel primo tempo della trasferta di Parma. I giallorossi sono stati sorpresi in contropiede dopo solamente nove minuti, subendo il gol di Mihaila. Pochi minuti prima però non sono mancate le proteste per il mancato rigore concesso alla squadra di Fonseca su un contatto sospetto tra Pellegrini ed Hernani in area di rigore.

La Roma fatica a reagire e il Parma in contropiede sa sempre bene come rendersi pericoloso. Inoltre le brutte notizie per il tecnico romanista non finiscono. Infatti alla mezz’ora del primo tempo arriva il giallo per uno dei diffidati. Salterà il prossimo match contro il Napoli.

Parma-Roma, Bruno Peres ammonito: salta il big match contro il Napoli

La Roma è concentratissima nel match che si sta giocando in questi minuti contro il Parma, anche se la prestazione messa in campo in questi minuti è sicuramente insufficiente. Infatti i giallorossi sono sotto nel punteggio, a causa del gol subito al nono minuto da Mihaila.

Inoltre al minuto 32′ il laterale romanista Bruno Peres viene ammonito per un fallo a centrocampo dal direttore di gara. Il brasiliano faceva parte della lista dei diffidati capitolini e dunque dovrà saltare la partita contro il Napoli della prossima settimana. Sicuramente al suo posto tornerà titolare Karsdorp, mentre lui potrebbe essere utilizzato per il ritorno di Europa League contro lo Shaktar Donetsk. Dunque non si mettono bene le cose per la Roma, che nella ripresa dovrà cambiare marcia per cercare di ribaltare una partita più che complicata.