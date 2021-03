Le dichiarazioni di Paulo Fonseca al termine del match perso malamente contro il Parma per 2-0 hanno fatto infuriare ancora di più i tifosi giallorossi che non si aspettavano una prestazione del genere. I ducali sono riusciti a tornare alla vittoria dopo oltre 100 giorni dall’ultimo successo complice anche una prova disastrosa come quella di Marash Kumbulla e Bruno Peres. A proposito del brasiliano, un commento apparso su twitter, a seguito delle dichiarazioni di Fonseca sul fatto di non poter prendere un gol del genere se si vuole arrivare in Champions, dice questo: “Caro Fonseca, se non puoi prendere un gol come quello di Mihaila prenditela con chi considera BrunoPeres un calciatore”, duro il tifoso della Roma, forse troppo severo, anche se la prestazione dell’ex Torino oggi non è stata minimamente sufficiente.

LEGGI ANCHE: Serie A, voti Parma-Roma 2-0 | Brutta prestazione per i giallorossi

LEGGI ANCHE: Parma-Roma, giallo per il diffidato | Salta il Napoli

Parma-Roma, commenti Social Fonseca

Per la prima volta in stagione l’allenatore portoghese ha perso una partita contro una squadra piccola. Fin’ora erano arrivati solamente i pareggi contro Hellas Verona (trasferta, partita poi persa a tavolino), Sassuolo (in casa 0-0) e Benevento (al Vigorito, sempre 0-0). In questo caso non è arrivato nemmeno il punto.

Ecco alcuni dei tanti commenti apparsi su Twitter:

Formazione iniziale demenziale, difesa alta con il più lento nostro sul più veloce loro, 2 soli a centrocampo e tre attaccanti con massimo 60 minuti nelle gambe. E c’ha messo un’ora e due gol per capirlo #FonsecaOut — Rijkaard73 (@RijkM73) March 14, 2021

La Roma contro le Big ha fatto 3 punti su 24. Ora perde anche contro le piccole. #Fonseca per il bene della Roma dimettiti! @PFonsecaCoach @friedkingroup @OfficialASRoma #FonsecaOut #ASRoma — 𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉𝖊 ♣ (@pettidacciaio) March 14, 2021

Too many poor signings by fonseca and allowed better players to leave. We have gone backwards under him. Time to go. #fonsecaout — Suburban Cooking Collective (@lwm9949) March 14, 2021