La Roma affronta il Parma in trasferta e dopo pochi minuti arrivano subito le prime polemiche: si chiede a gran voce il rigore sui social

Match insidioso per la Roma quest’oggi, che affronta in trasferta il Parma allo Stadio Ennio Tardini. I giallorossi cercano di dare continuità alla bella prestazione in Europa League contro lo Shaktar, mentre i crociati sono alla ricerca di punti fondamentali per poter sperare nella salvezza, che al momento dista sei punti.

Oggi Paulo Fonseca in attacco si affida a Dzeko in attacco al posto di Borja Mayoral, mentre Pellegrini retrocede al posto di Diawara e al fianco di Villar. Sulla fascia destra invece Bruno Peres titolare al posto di Karsdorp. Dopo pochi minuti di gioco però arrivano subito le prime proteste giallorosse in area di rigore. Sui social i tifosi sono scatenati e chiedono a gran voce il calcio di rigore.

Come fa a non esse rigore questo non se sa #ParmaRoma — cardoso (@_stolencar) March 14, 2021

Parma-Roma, tifosi scatenati sui social: vogliono il rigore

Ed ecco il primo furto #ParmaRoma — Simone De Gennaro (@gattaro_molesto) March 14, 2021

La Roma è alla ricerca di una vittoria fondamentale per rispondere al successo dell’Atalanta contro lo Spezia di venerdì sera e della Lazio contro il Crotone. Dopo pochi minuti però arrivano le prime proteste per un contatto tra Hernani e Pellegrini, con il 7 romanista che viene atterrato al momento del tiro. Per l’arbitro Piccinini non è calcio di rigore, con il Var che non interviene. Sui social i tifosi si scatenano chiedendo a gran voce il rigore. Un episodio dubbio che anche dopo diversi minuti ancora non sembra essere chiaro. Dopo pochi minuti inoltre arriva anche il vantaggio dei padroni di casa con il gol di Mihaila.