Parma-Roma streaming: come vedere il match su Dazn

Parma-Roma streaming: ecco come vederla su DAZN. Attesa sfida all’Olimpico oggi tra i giallorossi di Fonseca e i rossoblu di Ballardini.

Parma-Roma è una partita in calendario per la ventisettesima giornata del campionato di serie A e si gioca domenica 14 marzo alle ore 15:00 allo stadio “Ennio Tardini” di Parma. Verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento tecnico di Massimo Gobbi. Già dallo scorso anno non è più disponibile su Dazn il mese di prova gratuito e così per chi vorrà vedere la partita sarà indispensabile attivare l’abbonamento mensile al prezzo di 9,99 euro. Il costo mensile del servizio è di 9,99 euro, e non sono previsti costi di attivazione né di disattivazione.

La partita sarà visibile anche su DAZN1, canale visibile per gli abbonati a Dazn anche sulla piattaforma Sky.

Fonseca nel corso della conferenza stampa della vigilia è stato molto chiaro. La sua squadra è stanca e dunque contro il Parma sono attese delle novità importanti in formazione. Ballottaggio Dzeko-Mayoral in avanti, dovrebbero riposare Spinazzola e Pellegrini. Si rivede Ibanez in difesa, con Bruno Peres sicuro in campo. Nel Parma manca l’ex Gervinho.

Parma-Roma le formazioni probabili

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Karamoh, Brunetta, Mihaila.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; El Shaarawy, Pedro; Borja Mayoral.

NO AI SITI ILLEGALI CHE TRASMETTONO STREAMING COME ROJADIRECTA

Parma-Roma streaming: sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.