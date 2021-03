Per la Roma a Parma è arrivata una sconfitta davvero netta e meritata, che compromette la corsa verso il piazzamento in Champions League.

Prova incolore da parte di Dzeko e compagni e il Parma ne ha approfittato sfoderando una prestazione super. Difesa messa a dura prova dall’attacco di D’Aversa, anche perchè poco protetta dal centrocampo. In velocità Man e Mihaila hanno mandato in tilt Kumbulla e Ibanez. Sui social sono tanti i commenti a riguardo della sconfitta dei giallorossi. E nel mirino della critica non c’è solamente l’allenatore Paulo Fonseca per alcune sue scelte, ma anche la prestazioni dei calciatori. Stanchezza a parte, ci si aspettava sicuramente di più da parte di una squadra in lotta per la Champions League.

Roma, critiche social a tutta la squadra e al tecnico

Uno dei concetti più discussi è stato l’atteggiamento tattico della Roma, che ha faticato parecchio a centrocampo. Senza Veretout, Fonseca ha rinunciato anche a Diawara schierando la coppia Pellegrini-Villar. Un duo che non ha fatto abbastanza filtro alla difesa. In tanti avrebbero voluto la presenza del centrocampista ex Napoli per dare più sostanza alla linea mediana.

Se la squadra avesse avuto la metà della grinta e della compattezza dei tifosi della @OfficialASRoma non avremmo fatto resuscitare il Parma. Malissimo la difesa, troppo esposta alle ripartenze. Diawara secondo me non può non giocare. Dopo il giovedì siamo sempre in difficoltà — Pino Vaccaro (@PinoVaccaro77) March 14, 2021

#ASroma squadra squilibrata. Senza Diawara, l'unico a fare interdizione, ha esposto come al solito la difesa alle incursioni degli attaccanti avversari. Un centrocampo con maggiore densità, avrebbe consentito di gestire senza rischi la partita, aspettando la giocata vincente. — Silverpeer (@Silverpeer) March 14, 2021