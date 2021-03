La Roma affronta il Parma allo Stadio Ennio Tardini nella domenica di Serie A: ufficializzate le scelte di formazione di Fonseca

Ultime 24 ore di fuoco per la Roma di Paulo Fonseca, con il nuovo caso Juventus-Napoli che tiene banco. Alla lettera dura inviata dalla società capitolina verso la Lega è arrivata la risposta di quest’ultima che, di fatto, conferma il posticipo al 7 aprile della sfida tra i bianconeri e i partenopei. Lasciando la querelle, i giallorossi questo pomeriggio saranno in scena allo Stadio Tardini contro un Parma che non vince dal 30 novembre scorso. Da lì solamente pareggi e sconfitte. Clamoroso il 3-3 dello scorso turno, dove la compagine di D’Aversa è stata ad un passo dal colpo grosso a Firenze. La Roma, a sua volta, arriva dalla vittoria di misura contro il Genoa e dallo splendido successo in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk per 3-0 nell’andata degli ottavi di finale.

Formazioni ufficiali Parma-Roma: Dzeko ed El Shaarawy titolari

Dopo due mesi torna titolare al centro dell’attacco Edin Dzeko, il quale sarà affiancato da Pedro e da Stephan El Shaarawy.

I diffidati in casa Parma sono Bruno Alves e Gagliolo, mentre tra i capitolini sono Cristante, Ibanez, Villar, Bruno Peres e Veretout.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Pellè, Mihaila.

All.: D’Aversa.