Serie A, voti Parma-Roma 2-0 | Brutta prestazione per i giallorossi

Una brutta prestazione da parte della Roma di Paulo Fonseca che perde allo Stadio Tardini contro il Parma, che non vinceva addirittura dal novembre scorso. Prima sconfitta per i giallorossi contro una squadra piccola o comunque della parte destra della classifica. La prestazione difensiva è stata davvero disastrosa, soprattutto quella di Marash Kumbulla che in velocità è sempre stato superato dagli avversari. Pesa anche il rigore (dubbio, ndr) procurato da Roger Ibanez che aveva comunque sbagliato poco prima. A centrocampo Villar è sembrato molto stanco e si è sentita l’assenza di un giocatore veloce come Veretout.

Voti Parma-Roma 2-0

In attacco ennesima insufficiente prova di Pedro, sostituito da un propositivo Carles Perez. Sbaglia tanto invece El Shaarawy. Dzeko si prodiga per la squadra ma non basta, così come Lorenzo Pellegrini, sottotono quest’oggi. Giornata sbagliata per il debutto di Bryan Reynolds. Sconfitta pesante anche per la classifica, perché la compagine capitolina ora è al quinto posto, a due lunghezze da Atalanta e Juventus.

PARMA (4-3-3): Sepe 6,5; Conti 6 (81′ Laurini sv), Osorio 7, Bani 6,5, Pezzella 6; Hernani 6,5 (72′ Grassi), Brugman 6,5, Kurtic 6; Mihaila 7,5 (81′ Karamoh sv), Pellé 7 (61′ Zirkzee 6), Man 6.

A disp.: Colombi, Turk, Dierckx, Bruno Alves, Busi, Cyprien, Sohm, Brunetta.

All.: D’Aversa

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 4,5, Ibanez 4, Kumbulla 3 (60′ Cristante 6); Bruno Peres 3,5 (60′ Reynolds 5), Villar 5 (79′ Diawara sv), Pellegrini 5 (79′ Borja Mayoral sv), Spinazzola 6; Pedro 4 (60′ C. Perez 6), El Shaarawy 4; Dzeko 4,5.

A disp.: Mirante, Fuzato, Fazio, Calafiori, Santon, Karsdorp, Pastore.

All.: Fonseca

Marcatori: 9′ Mihaila, 55′ Hernani rig.

Ammoniti: 27′ Osorio, 32′ Bruno Peres, 55′ Pellegrini, 66′ Hernani, 70′ Dzeko, 91′ Grassi