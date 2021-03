Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per la fascia sinistra

Pianificare le mosse di calciomercato per la Roma è fondamentale, bisogna cercare di anticipare la concorrenza sugli obiettivi che si sono prefissi.

Siamo nella fase cruciale della stagione ma per molti club, giallorossi compresi, è già tempo anche di iniziare a pensare al futuro. E ai possibili acquisti e cessioni da fare nel corso della prossima finestra estiva di trasferimenti. La famiglia Friedkin vuole una squadra forte e ambiziosa e per questo motivo farà di tutto per rendere la rosa sempre più competitiva in Italia e in Europa. Una delle lacune che sono emerse quest’anno è stata l’assenza di una alternativa a sinistra per Spinazzola. Con il baby Calafiori spesso out per infortunio, Fonseca ha dato spazio a Bruno Peres in quella zolla del campo pur essendo il brasiliano abituato a giocare a destra.

Calciomercato Roma, Biraghi soluzione a sinistra

Per il futuro insomma si dovrà cercare un giocatore capace di non far rimpiangere l’esterno giallorosso quando per qualche motivo non sarà a disposizione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo scorso anno la Roma era molto interessata a Biraghi della Fiorentina e non è detto che il calciatore sia finito fuori dai radar di Trigoria. La stagione del cursore non è stata all’altezza delle aspettative e non è da escludere che possa cambiare aria alla fine del campionato. Molto dipenderà anche dalla scelta del club gigliato, che potrebbe cambiare allenatore e dunque modulo tattico. Biraghi sarebbe senz’altro un colpo importante, non bisogna dimenticare che fa comunque parte del giro della nazionale.