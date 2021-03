Il futuro di Paulo Fonseca come detto più volte lo dirà il campo. Almeno sulla carta qualora dovesse arrivare la qualificazione automatica della Roma alla prossima fase a gironi di Champions League, l’allenatore portoghese potrà porre la sua firma al rinnovo automatico di un ulteriore anno, dunque scadenza del contratto che passerà dal giugno 2021 al giugno 2022. Tutto questo, però, ce lo potrà dire solamente il campo, ovvero se la Roma farà parte delle prime quattro posizioni del campionato, oppure se dovesse vincere l’Europa League, dove giovedì se la vedrà di nuovo contro lo Shakhtar Donetsk nel ritorno degli ottavi di finale.

Calciomercato Roma, agente Fonseca in città

Come riportato da ‘repubblica.it’, non sarebbe un problema, nel caso, trovare un sostituto del tecnico portoghese, al quale gli estimatori non mancano (anche in Italia, dopo i primissimi sondaggi del Milan della scorsa stagione, ma i rossoneri non sono l’unico club). Il rapporto tra il tecnico e il direttore generale Tiago Pinto è ottimo, ma questo però potrebbe non bastare. Infatti il consultente dei Friekdin, Charles Gould, era in città, così come Marco Abreu, agente di Paulo Fonseca, anche se tra quest’ultimo e la proprietà americana non sembrano esserci stati contatti. Tutto dipenderà dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League, ma trovare un sostituto non sarebbe difficile, per il club giallorosso, che avrebbe già pronta una rosa di nomi di vertice. La volontà di Fonseca sarebbe quella di rimanere nella capitale perché sia lui che la sua famiglia si trovano molto bene.