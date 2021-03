Calciomercato Roma, obiettivo a parametro zero: altro scherzetto del Milan

Calciomercato Roma, nuovo obiettivo a parametro zero per l’attacco in Brasile: il Milan dopo Otavio prova un altro sorpasso.

Roma e Milan sono impegnate nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri sono in netto vantaggio in classifica e sarebbero pronti a soffiare a parametro zero anche un obiettivo giallorosso, Otavio del Porto. Ma gli scherzetti di Maldini e Massara non finiscono qui perché secondo quanto riportato da Sport Mediaset il Milan si sarebbe fiondato sull’attaccante brasiliano Kaio Jorge, sul taccuino anche della Roma.

Il calciatore attualmente in forza al Santos potrebbe liberarsi a parametro zero a gennaio del 2022 e i rossoneri si starebbero già muovendo in tal senso. La concorrenza già folta sul promettentissimo attaccante aumenta sempre di più, anche in ambiti nazionali, per la Roma.

Calciomercato Roma, asta per Kaio Jorge

La Roma, concentrata nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League e decisa ad andare fino in fondo anche in Europa League, è comunque già al lavoro per cercare rinforzi. Tra i reparti che avranno bisogno di essere potenziati, in cima c’è senza dubbio l’attacco vista la più che probabile partenza di Edin Dzeko e il rendimento non esaltante nelle ultime uscite di Borja Mayoral.

La Roma, come già scritto la scorsa settimana, avrebbe messo gli occhi su Kaio Jorge. L’attaccante classe 2002 del Santos in questa stagione ha collezionato 9 gol ed è uno dei talenti più promettenti del Brasile. Oltre alla concorrenza tutta italiana del Milan anche altri top club europei come Atletico Madrid, Chelsea, Arsenal sarebbero fortemente interessati. Una concorrenza senza esclusioni di colpi per quello che viene definito il ‘nuovo Neymar’. Con la possibilità di prenderlo a zero che fa gola a tutti, anche se una possibile mossa per prenderlo potrebbe essere quella di anticipare i tempi rispetto alla scadenza del contratto e accontentare anche il Santos versando 15 milioni di euro per il suo cartellino.