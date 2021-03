La Roma in estate interverrà certamente sul mercato per rinforzare la rosa, ma uno degli obiettivi sembra sfumare: andrà al Milan

Le fatiche dei diversi impegni ravvicinati iniziano a farsi sentire per la Roma, e la dimostrazione lampante è la sconfitta di ieri contro il Parma. Una prestazione più che incolore, contro una squadra al momento penultima in classifica, che ha evidenziato diverse lacune all’interno della rosa giallorossa.

Queste lacune verranno probabilmente colmate nel prossimo calciomercato estivo, con il general manager già al lavoro per trovare rinforzi. Uno degli obiettivi nella lista della società romanista e seguito da diversi mesi, sembrerebbe vicino a sfumare. A soffiare l’obiettivo alla Roma sembrerebbe essere proprio un top club di Serie A, ovvero il Milan.

Calciomercato Roma, sfuma Otavio: andrà al Milan

La Roma ha inevitabilmente bisogno di rinforzi per la prossima stagione. Infatti i giallorossi potrebbero vedere una nuova rivoluzione a fine stagione, a partire proprio dal tecnico Paulo Fonseca, con la propria posizione fortemente in bilico, soprattutto in caso di mancato raggiungimento del quarto posto che vuol dire Champions League.

Anche nella rosa cambieranno diversi interpreti, iniziando dalle partenze per poi valutare anche gli arrivi. Nel frattempo il general manager Tiago Pinto ha già una lista con diversi profili interessanti da cercare di portare nella capitale. Uno di questi è Otavio, centrocampista offensivo classe 1995 del Porto, che a fine stagione andrà in scadenza con il club portoghese. Già a gennaio la Roma aveva tentato l’assalto per cercare di anticipare la concorrenza, senza però riuscire ad andare a segno. Ora però l’obiettivo sembrerebbe allontanarsi. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, il calciatore brasiliano avrebbe scelto il Milan per la prossima stagione. I rossoneri, come il Siviglia, rappresentavano la principale concorrenza per Otavio, e ora sembrerebbero a un passo dal suo acquisto. Maldini infatti sembrerebbe aver già avanzato un’offerta all’agente del calciatore, proponendo un contratto da 3 milioni a stagione fino al 2025, che è stata ritenuta sufficiente. Dunque obiettivo sfumato per la Roma, che dovrà guardare verso altri orizzonti.