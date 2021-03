Calciomercato Roma, 15 milioni per il centrale difensivo

E’ già tempo di calciomercato per la Roma e anche ovviamente per tutti gli altri club che hanno iniziato a pianificare la prossima stagione.

Bisognerà attendere la conclusione di questa stagione per tirare le somme e prendere delle decisioni importanti riguardo agli acquisti e alle cessioni che si dovranno effettuare nella finestra estiva dei trasferimenti. Ma senza dubbio la Roma avrà già preso appunti sui possibili obiettivi da rincorrere per far sì che la rosa possa essere sempre più forte e competitiva. In Italia e, si spera, anche in Europa. Con la rincorsa al quarto posto che dopo il ko di Parma si è fatta più complessa.

Calciomercato Roma, Pezzella valutato 15 milioni di euro

Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è un difensore al quale la Roma è davvero molto interessata ed è German Pezzella della Fiorentina. Il centrale argentino lo scorso anno era vicino al Milan, poi ha rinnovato il contratto con il club gigliato, che in estate però lo lascerà libero di scegliere la sua futura destinazione, se arriverà una offerta convincente. Come scrive il quotidiano sportivo il Napoli e soprattutto la Roma avrebbero già contattato l’agente del calciatore. Che viene valutato attorno ai 15 milioni di euro e che potrebbe essere un ottimo affare. Bravo nel gioco aereo, Pezzella conosce ormai bene il calcio italiano ed è adatto per giocare in una linea a tre come quella giallorossa.