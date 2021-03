Calciomercato Roma, sogno Vlahovic: contropartita e conguaglio

Nel prossimo calciomercato la Roma dovrà sicuramente potenziare il suo reparto offensivo con l’arrivo di un nuovo centravanti di spessore.

Alla fine della stagione in corso la società effettuerà le sue valutazioni riguardo i calciatori attualmente in rosa. Non è da escludere che possa essere lontano dalla capitale il futuro di Edin Dzeko, non più capitano della squadra, anche se rimane pure da capire se ci saranno dei cambiamenti sulla panchina giallorossa che potrebbero rimescolare le carte. La Roma dovrà anche decidere se riscattare o meno Borja Mayoral, attaccante ancora di proprietà del Real Madrid che in giallorosso sta disputando una stagione sicuramente positiva, guardando anche alla carta d’identità del calciatore.

LEGGI ANCHE –>Roma, messaggio di Villar a Dzeko: tifosi scatenati

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, le big d’Europa sono pronte all’assalto

Calciomercato Roma, 30 milioni e Diawara per Vlahovic

C’è un nome che sta stuzzicando la fantasia di tanti club, italiani e non, ed è quello di Dusan Vlahovic. Il centravanti della Fiorentina sta trascinando la sua squadra verso la salvezza a suon di gol ed è senz’altro il migliore per rendimento della squadra di Prandelli. E’ un bomber dotato di gran fisico ma anche di una ottima tecnica individuale, che può ancora migliorare sotto molti punti di vista. Sta trattando il rinnovo con il club gigliato, ma potrebbe essere ingolosito dalle offerte che sicuramente arriveranno dall’Italia e dall’estero in estate. Come riporta il sito Lebombedivlad.it molto interessata a lui ci sarebbe anche la Roma, pronta a fare la sua offerta alla Fiorentina. I giallorossi per averlo metterebbero sul piatto 30 milioni di euro più il cartellino di Diawara, giocatore gradito ai viola. Certo è che prendere un talento del genere, classe 2000, vorrebbe dire assicurarsi un centravanti di spessore per molti anni.