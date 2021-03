La Roma continua a seguire con interesse un bomber per la prossima stagione: niente rinnovo per lui, ma occhio alla concorrenza

Il futuro della rosa della Roma è una vera e propria incognita. A fine stagione potrebbe arrivare una nuova rivoluzione, che potrebbe cambiare sia diversi interpreti in campo, che l’allenatore in panchina. L’obiettivo di Paulo Fonseca è raggiungere la Champions League per poter sperare in una permanenza nella capitale, senza quella però l’addio sembrerebbe quasi certo.

Inoltre ci sono varie situazioni da risolvere, soprattutto in attacco. In primis quella legata a Edin Dzeko, che dopo quanto successo a gennaio e la fascia da capitano tolta, sembrerebbe inevitabile il suo addio. Mentre per quanto riguarda Borja Mayoral bisognerà capire se è un profilo su cui puntare o meno, visto che è in prestito dal Real Madrid. Così la società giallorossa è già alla ricerca di un nuovo bomber, e il mirino è puntato in Serie A. Ma attenzione alla concorrenza del Milan.

Calciomercato Roma, Vlahovic non rinnnova: corsa a due con il Milan

La Roma inizia a pensare al post Edin Dzeko in attacco, visto che il bosniaco molto probabilmente a fine stagione dirà addio alla capitale. come erede del numero nove giallorosso uno dei profili preferiti sembrerebbe essere quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina è da tempo nel mirino della Roma, e sabato pomeriggio nella sfida contro il Benevento ha deliziato la Serie A con una fantastica tripletta.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la società viola vorrebbe blindare il proprio gioiellino proponendo il rinnovo di contratto, triplicandogli l’ingaggio, dunque passando dai 400 mila euro attuali a 1,2 milioni all’anno. Il serbo però sembrerebbe intento a rinunciare, visto che su di lui pende l’interesse di squadre come la Roma e il Milan. Infatti i rossoneri sembrerebbero essere la principale concorrente dei giallorossi per il bomber della Fiorentina. Dunque Tiago Pinto dovrà formulare un’offerta sufficiente per convincere la viola e superare il Milan nel prossimo calciomercato estivo.