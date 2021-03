Calciomercato Roma, rimpianto e rilancio: affare ancora possibile

Calciomercato Roma, torna di moda l’obiettivo. Sta bene e in estate potrebbe chiudersi la trattativa per 12 milioni. L’affare è possibile

Per lungo tempo è stato un obiettivo della Roma. Anzi, ad un certo punto, sembrava proprio fatta. Poi la società giallorossa non era sicura delle sue condizioni fisiche. E allora la trattativa non andò in porto. Parliamo di Milik, adesso al Marsiglia, che sta dimostrando con il club francese di essere integro fisicamente.

E segna, inoltre. Dettaglio non trascurabile per un attaccante. La Roma in estate, per il reparto, dovrà muoversi. Soprattutto se Dzeko andrà via. E questa ipotesi, nonostante tutto, è molto probabile. Serve un attaccante importante. E Milik lo è: conosce anche la Serie A, e questo non può che essere un bene.

Calciomercato Roma, si libera a 12 milioni

Il centravanti polacco ha una clausola rescissoria di 12 milioni di euro. Una cifra non elevata e che potrebbe sicuramente attirare Tiago Pinto nella corsa all’ex Napoli. Ci sono però già altre società che avrebbero iniziato a corteggiare il calciatore, anche nel massimo campionato italiano. Parliamo di Juventus e Inter, che per vari motivi sono alla ricerca di un attaccante da inserire nella propria rosa.

Milik, l’estate scorsa, non ha mai fatto mistero di essere contento di un’eventuale approdo in giallorosso. Era pronto a mettere nero su bianco e iniziare la sua nuova avventura nella Capitale. Ma le cose sono andate diversamente e tutti conosciamo i motivi. Però, per la prossima estate, la Roma potrebbe tornare alla carica. Intanto lui continua a segnare con regolarità. Attirandosi gli occhi addosso di molti club.