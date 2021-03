Si accavallano continuamente rumors di calciomercato in casa Roma, con il club giallorosso che sicuramente sta già pianificando il suo futuro.

Molto però dipenderà dalla scelta che farà la dirigenza riguardo la panchina. Rimarrà Fonseca, specie in caso di conquista di un piazzamento Champions, oppure il portoghese sarà rimpiazzato? Allegri e Sarri sono i nomi più caldi che potrebbero sedersi nella prossima stagione sulla panchina giallorossa. Ad ogni modo una decisione verrà presa solo alla fine di questa stagione. Nel caso in cui Fonseca lasciasse la capitale, ad ogni modo difficilmente resterebbe disoccupato. Sono tanti i club che lo vorrebbero alla guida della loro squadra e si sta parlando in queste ore di un forte interessamento del Napoli, che cerca il successore di Gattuso.

Calciomercato Roma, Veretout con Fonseca al Napoli?

Come riporta Area Napoli, il giornalista Francesco Romano ha parlato ai microfoni di Radio Amore Campania del possibile approdo di Fonseca nella prossima stagione al Napoli. “Se arrivasse farebbe senz’altro il diavolo a quattro per farsi comprare il suo pupillo Jordan Veretout, il francese per lui è un punto fermo. Le ultime giornate di campionato decideranno anche il mercato e se i giallorossi non arriveranno in zona Champions dovrebbero vendere qualche big e Veretout sarebbe tra quelli in uscita. Con 30 o 35 milioni si potrebbe prendere”.