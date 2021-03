Calciomercato Roma, incontro “ravvicinato” con l’obiettivo estivo

Calciomercato Roma, domenica contro il Napoli incontra ravvicinato con Hysaj, obiettivo estivo dei giallorossi. Potrebbe arrivare a zero

Mario Giuffredi lo ha ribadito anche ieri: Hysaj, alla fine della stagione, lascerà il Napoli e cercherà un’altra sistemazione. Non ci sono dubbi che il procuratore del calciatore lo abbia già proposto alla Roma: non c’è da mettere in atto nessuna trattativa con la società, l’esterno albanese si svincolerà e potrebbe arrivare a parametro zero.

Nonostante con De Laurentiis non sia stato trovato nessun accordo per il rinnovo, Hysaj sta giocando con continuità e con grande professionalità. Gattuso lo lancia nella mischia senza nessun problema e, soprattutto nelle ultime uscite, il terzino ha dimostrato di essere tornato, sotto l’aspetto fisico, quel giocatore che per un periodo è stato nel mirino di molti club della massima serie.

Calciomercato Roma, Hysaj obiettivo giallorosso

La Roma ha fiutato l’affare e in estate si potrebbe chiudere. Sarebbe un innesto importante per Fonseca (o chi si siederà sulla panchina giallorossa nella prossima stagione) che potrebbe contare sulle prestazioni di un difensore che può tranquillamente giocare sia in una linea difensiva a quattro o a tre elementi. Con la partenza certa di Bruno Peres, in quella zona di campo ci sarebbe un buco. E Hysaj è pronto a ricoprirlo.

Domenica ci sarà Roma-Napoli: E l’albanese sarà sicuramente titolare. Nessun ballottaggio per Gattuso che probabilmente dovrà rinunciare anche all’ex della partita Manolas. Incontro ravvicinato quindi tra Hysaj e la probabile futura squadra. In un match che pesa tantissimo in ottica Champions League. In palio, all’Olimpico, ci sono punti che potrebbe essere decisivi per la corsa al piazzamento europeo.