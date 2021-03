Calciomercato Roma, futuro panchina: la rivelazione di Pistocchi

By

L’estate del calciomercato della Roma si preannuncia molto calda. Alla fine di questa stagione si dovrà infatti decidere per molti il futuro.

Non solo calciatori che potrebbero arrivare o partire. Prima di tutto bisognerà capire quali saranno le scelte della famiglia Friedkin. Paulo Fonseca vedrà rinnovato il suo contratto in caso di arrivo nelle prime quattro posizioni, ovvero con la conquista di un piazzamento Champions. Ma non è detto che il portoghese rimanga, sono ormai mesi che si fanno sempre più pressanti le voci che vorrebbero Allegri o Sarri sulla panchina giallorossa. E un nuovo rumor che parla del portoghese lo vede lontano dalla capitale nel prossimo campionato.

LEGGI ANCHE –>>Roma, il cerchio si stringe: per la panchina trovato l’accordo



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, rimpianto e rilancio: affare ancora possibile

Calciomercato Roma, per Pistocchi Fonseca allenerà il Napoli

Come riporta Area Napoli, il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania e tra gli argomenti toccati anche quello relativo al tecnico del Napoli nella passata stagione. La panchina di Gattuso non è salda e a fine stagione dovrebbe arrivare il divorzio tra il club campano e l’allenatore calabrese. Con Pistocchi che sembra avere le idee chiare sul suo successore. “Nuovo allenatore del Napoli? Persone informate mi dicono che sia Paulo Fonseca” ha detto. L’allenatore portoghese è molto stimato non solo da club di serie A ma anche all’estero. Il Benfica lo segue con particolare attenzione e lo stesso, si vocifera, starebbe facendo anche il Real Madrid.