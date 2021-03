Calciomercato Roma, futuro Vlahovic: cosa dicono le quote

Il calciomercato della Roma in estate vedrà i giallorossi sicuramente alla ricerca di una punta di spessore per rinforzare l’attacco.

Certo rimane ancora tutto da definire il futuro dei due centravanti attualmente in organico. Edin Dzeko potrebbe chiudere a fine stagione la sua lunga esperienza in giallorosso e rimane da capire se la dirigenza vorrà riscattare dal Real Madrid Borja Mayoral. Il rendimento dello spagnolo è stato sicuramente soddisfacente e la Roma dovrebbe cercare di far suo un giocatore ancora giovane ma già decisivo più volte per i giallorossi. Il nome caldo di questi giorni in chiave mercato è quello di Dusan Vlahovic, stella della Fiorentina.

Calciomercato Roma, anche Milan e Real sul bomber viola

L’attaccante della Fiorentina sarà uno dei pezzi pregiati del calciomercato, visti i gol messi a segno da questo bomber classe 2000. Come riporta Agipronews, le quote dei bookmakers e in particolare di Sisal Matchpoint sono degli utili indicatori per capire il futuro del centravanti. La permanenza in maglia viola è quotata 2.50, ma Roma e Milan sono le due squadre che avrebbero maggiori possibilità di prenderlo. Un trasferimento in giallorosso o rossonero è quotato 7.50, la stessa di un eventuale passaggio al Real Madrid. Più lontani altri club che comunque seguono Vlahovic con attenzione, come ad esempio Napoli, Inter e anche Borussia Dortmund, nel caso in cui i gialloneri cederanno Haaland.